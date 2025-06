Delitto di Garlasco la traccia 10 non convince | la difesa di Stasi chiede nuove analisi

Nel complesso intricato del delitto di Garlasco, il reperto numero 10 continua a sollevare dubbi e interrogativi. Questa traccia, un’impronta lasciata sull’uscio della villetta di via Pascoli, potrebbe rappresentare la chiave per svelare la verità o, al contrario, alimentare nuove ombre sul caso. La difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva, ora chiede con insistenza nuove analisi che potrebbero cambiare le sorti del processo e la ricostruzione dei fatti.

L’ultimo fronte si apre sullo stipite della porta. È lì, dove l’assassino si sarebbe appoggiato per lasciare la villetta di via Pascoli intrisa di sangue, che torna al centro l’ormai famigerato reperto numero 10. Un’impronta sporca, silenziosa, che per anni è rimasta una delle ombre del caso Garlasco. Ora, la difesa di Alberto Stasi – condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi – ha chiesto un approfondimento decisivo: un nuovo test per rilevare la presenza di sangue umano su quel frammento raccolto nel 2007 e finora risultato negativo ai controlli. Non è una semplice formalità tecnica: è una richiesta che, se accolta, potrebbe incidere su uno dei casi più controversi della cronaca italiana degli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Delitto di Garlasco, la traccia 10 non convince: la difesa di Stasi chiede nuove analisi

