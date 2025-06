Decreto Sport multe e carcere per chi aggredisce gli arbitri | rivoluzione sui contratti

Il nuovo Decreto Sport, approvato il 20 giugno 2025, segna una svolta decisiva nel panorama sportivo italiano. Tra le novitĂ piĂą significative, l'introduzione di sanzioni piĂą severe per chi aggredisce gli arbitri e misure che prevedono anche il carcere per comportamenti violenti. Con queste innovazioni, il governo punta a garantire maggiore sicurezza e rispetto negli eventi sportivi, rafforzando l'integritĂ e la credibilitĂ del nostro sport...

Il 20 giugno 2025 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri una nuova bozza di decreto-legge intitolata “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchĂ© ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”. Si tratta del tanto atteso Decreto Sport, un provvedimento che introduce misure rilevanti per agevolare lo svolgimento di importanti eventi sportivi nazionali e internazionali, oltre a intervenire su ambiti specifici come la sicurezza, la regolamentazione dei contratti, la lotta al match fixing e il rafforzamento del ruolo degli arbitri. Nei prossimi anni l’Italia ospiterĂ numerosi eventi sportivi internazionali e la richiesta di un Decreto che potesse migliorare l’organizzazione era necessario anche se negli ultimi giorni ad avere l’attenzione dei media è stata la figura del Commissario degli stadi per gli Europei 2032, nomina non ancora arrivata, e in particolare la scelta di equiparare gli arbitri alla figura di pubblici ufficiali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it