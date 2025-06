La Ferrari ha preso una decisione che scuote gli appassionati: l’intera strategia punta su Hamilton, lasciando Leclerc in panchina. Una scelta audace e decisa, che potrebbe rivoluzionare le sorti del team nel campionato mondiale 2025. Con le prime gare già infiammate e i colpi di scena dietro l’angolo, il duello tra talento e strategia si fa sempre più acceso. La stagione promette emozioni e sorprese senza precedenti.

Decisione drastica in Ferrari: si punta tutto su Hamilton Leclerc si accomoda in panchina"> La Ferrari ha subito messo in chiaro le proprie intenzioni. La scelta c’è già stata. A metà marzo è ufficialmente iniziata la nuova stagione di Formula 1. Il Campionato mondiale 2025 sta regalando emozioni sin dalle prime uscite. Non a caso da Melbourne, prima tappa del lungo viaggio che terminerà solamente a dicembre ad Abu Dhabi, i colpi di scena non sono mancati. Compreso in casa Ferrari. A prendere il proscenio è stata una novità non indifferente. Nella casa automobilistica di Maranello è approdato uno dei più grandi piloti degli ultimi tempi: l’inglese pluricampione Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Napolipiu.com