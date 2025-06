deas il generale vecciarelli raddoppia e diventa ad

Deas, leader nel settore della cyber-security, si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida del generale Enzo Vecciarelli, nominato amministratore delegato. Con una strategia incentrata sulla protezione delle infrastrutture critiche e la difesa multi-dominio, la società rafforza la sua expertise militare per affrontare le sfide più complesse della sicurezza digitale. A supportarlo, i professionisti di alto livello pronti a consolidare la posizione di Deas come punto di riferimento nel settore.

Nuovo cambio al vertice di Deas, società specializzata nel settore della cyber-security, con un focus strategico sulla protezione delle infrastrutture critiche e sulla difesa delle operazioni multi-dominio, che si affida all’esperienza militare per la sua leadership. L’assemblea dei soci dell’azienda ha nominato il generale Enzo Vecciarelli, già presidente del Consiglio di amministrazione dell’azienda, amministratore delegato. A supportarlo, i consiglieri Stefania Ranzato, fondatrice dell’azienda, e Carlo Coccoli, attuale direttore generale di Deas. “La situazione di crisi internazionale conferma, anche per il contesto italiano, la crescente complessità di un’era in cui la guerra ibrida è protagonista – ha spiegato Vecciarelli – le attività di attori tradizionali sono ormai supportate e amplificate dalle azioni nel cyberspazio, sia in chiave offensiva che difensiva. 🔗 Leggi su Formiche.net