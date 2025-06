De Rossi premiato in Campidoglio con l’U19 dell’Ostiamare | Saremo un sostegno per Roma e Lazio

Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma e ora presidente dell’Ostiamare, ha ricevuto un meritato riconoscimento in Campidoglio per il trionfo della sua squadra in Serie D. Un momento di orgoglio che testimonia il suo impegno nel promuovere il talento laziale. Siamo pronti a sostenere Roma e Lazio in questa entusiasmante avventura, perché il nostro territorio merita solo il meglio. La passione e la determinazione di De Rossi ci ispirano a credere nei nostri sogni.

Daniele De Rossi si è tolto le prime soddisfazioni da presidente dell’Ostiamare. L’ex allenatore della Roma, accostato alla panchina della Sampdoria nelle scorse ore, e la sua squadra Juniores nazionale sono stati ricevuti e premiati in Campidoglio dopo il successo della squadra lidense nel campionato di Serie D di categoria. A margine dell’evento, De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “ Sta andando tutto bene però sai questi risultati qui danno un po’ di risalto e sembra che stiamo facendo i fenomeni e invece il percorso è quello che ci aspettavamo. Grande lavoro grande impegno grande contatto con i ragazzi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Rossi premiato in Campidoglio con l’U19 dell’Ostiamare: “Saremo un sostegno per Roma e Lazio”

In questa notizia si parla di: rossi - campidoglio - ostiamare - roma

Ostiamare juniores campioni, De Rossi: “Dobbiamo essere un sostegno per Roma e Lazio” | VIDEO CM.IT - L’Ostiamare Juniores ha scritto una pagina indimenticabile della sua storia, conquistando il campionato e ricevendo un prestigioso riconoscimento in Campidoglio.

Translate post?De Rossi premiato in Campidoglio con l'Ostiamare: "Saremo un sostegno per #Roma e #Lazio" Vai su X

Ostiamare premiata in Campidoglio, De Rossi: Possiamo essere terza squadra di Roma; De Rossi premiato in Campidoglio con l'Ostiamare: Saremo un sostegno per Roma e Lazio; Sito Istituzionale | Juniores Ostiamare premiati in Campidoglio.

Ostiamare premiata in Campidoglio, De Rossi: "Stiamo facendo grandi cose" - La selezione juniores del club è stata celebrata dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri dopo il trionfo nel campionato nazionale I ragazzi della juniores dell’ Ostiamare vincitori del campionato ... Come scrive msn.com

De Rossi premiato in Campidoglio con l'Ostiamare: "Saremo un sostegno per Roma e Lazio" - Aspettando il ritorno in panchina, Daniele De Rossi si è tolto le prime soddisfazioni da presidente dell’Ostiamare . Scrive corrieredellosport.it