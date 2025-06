De Rossi | In Italia a volte chiamiamo ' giovani' calciatori che

In Italia, spesso rivolgiamo ai giovani calciatori con entusiasmo e ammirazione, riconoscendo il loro talento e passione. Così, nel cuore di Roma, Daniele De Rossi ha condiviso parole di orgoglio e ispirazione nel Campidoglio, celebrando la vittoria dell’Ostiamare nel campionato juniores nazionale. Un’occasione speciale per riconoscere il valore delle nuove promesse del calcio italiano, che continuano a portare alto il nome del nostro sport.

Le parole di Daniele De Rossi in Campidoglio: il Comune di Roma ha infatti deciso di celebrare la vittoria del campionato juniores nazionale da parte dell’Ostiamare, societĂ di cui è presidente. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Rossi: "In Italia a volte chiamiamo 'giovani' calciatori che..."

