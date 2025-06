De Grandis sicuro | Inter deve superare macerie di Monaco! Poi discesa

L’Inter si prepara ad affrontare la sfida decisiva contro il Maceri di Monaco, dopo aver superato con determinazione l’Urawa Reds. Stefano De Grandis analizza la situazione: i nerazzurri mostrano ancora qualche incertezza, ma la forza della squadra sta nella crescita dei giovani. Ora, il vero banco di prova sarà superare le difficoltà e dimostrare di poter contare su tutte le risorse per conquistare gli ottavi.

