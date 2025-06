De Grandis analizza | Dal punto di vista fisico l’Inter è sembrata una squadra qualsiasi ma c’è una nota positiva

Stefano De Grandis analizza l’Inter dal punto di vista fisico, sottolineando come, nonostante sembri una squadra ordinaria, abbia dimostrato una sorprendente tenacia e solidità. La sua valutazione svela aspetti nascosti che spesso sfuggono ad un primo sguardo, evidenziando come la forza mentale e la determinazione possano fare la differenza nei momenti cruciali. In questa analisi, emerge un quadro più completo e positivo dell’Inter, capace di sorprendere anche gli scettici.

Il noto giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis, si è espresso così sul cammino fatto finora dall’Inter al Mondiale per Club. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha espresso il proprio giudizio in merito alla nuova Inter di Cristian Chivu e a quello che è stato finora il cammino dei nerazzurri al Mondiale per Club. SULL’INTER DI CHIVU – « Il 5-0 in finale per l’Inter è stato una mazzata, quella vista al Mondiale per Club non era certo la squadra sicura di sé vista, per esempio, nel girone d’andata di Serie A. C’è però da dire che mancavano anche tanti talenti. L’Inter è sembrata una squadra qualsiasi soprattutto dal punto di vista fisico ». 🔗 Leggi su Internews24.com