De Bruyne-Juventus secco no ai bianconeri | il motivo

Il mondo del calcio è in fermento: mentre il calciomercato estivo promette grandi colpi, Kevin De Bruyne ha scelto di dire secco no alla Juventus. La sua decisione sorprende e apre nuovi scenari nel panorama della Serie A, dove il Napoli si gode le sue magie ormai da settimane. Ma qual è il motivo dietro questa scelta? Scopriamolo insieme, perché le sorprese sono appena iniziate.

Secco no di Kevin De Bruyne alla Juventus: il motivo del rifiuto da parte del centrocampista belga. Il calciomercato estivo, che inizierà ufficialmente l’1 luglio, sta impreziosendo il livello tecnico della Serie A. In attesa dello sbarco di Luka Modric al Milan, il Napoli da circa due settimane si può godere Kevin De Bruyne. Atterrato a Roma giovedì 12 giugno per sottoporsi alle visite mediche presso Villa Stuart, il centrocampista belga ha firmato un contratto biennale a sei milioni di euro con opzione per un ulteriore anno e un bonus di 10 milioni di euro alla firma. Sul giocatore, che ha lasciato il Manchester City al termine della stagione poiché il club ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza, c’erano però anche altre squadre, tra cui la Juventus, che un tentativo per accaparrarselo l’ha fatto ricevendo, però, un secco no da parte del giocatore. 🔗 Leggi su Rompipallone.it