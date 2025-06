De Bruyne-Juve rivelazione incredibile | è accaduto durante la trattativa con il Napoli

L’affare De Bruyne svela un retroscena sorprendente: prima di approdare al Napoli, il belga avrebbe avuto contatti con la Juve, alimentando rumor e curiosità. Il calciomercato partenopeo infiamma gli animi dei tifosi, pronti a vivere una stagione da sogno con grandi colpi all’orizzonte. La corsa ai grandi nomi non si ferma qui: il Napoli si prepara a stupire ancora, lasciando tutti con il fiato sospeso. Tifosi in trepidante attesa di scoprire cosa riserverà il futuro.

