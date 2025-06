De Bruyne ha rifiutato la Juve prima di andare al Napoli! La clamorosa rivelazione dall’America | ecco cosa è successo La ricostruzione

Kevin De Bruyne, uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale, ha scelto di vestire la maglia del Napoli dopo aver rifiutato l'interesse della Juventus. La rivelazione proveniente dall'America svela un retroscena sorprendente sulla sua scelta e sulle trattative di mercato. Ma cosa è realmente successo? Scopriamo i dettagli e le dinamiche che hanno portato al trasferimento del belga ai partenopei.

De Bruyne ha rifiutato la Juve prima di andare al Napoli: ecco cosa è successo e tutti i dettagli sul belga. Kevin De Bruyne è ufficialmente un giocatore del Napoli, ma il New York Times ha svelato che prima di firmare con i partenopei, il centrocampista belga è stato corteggiato da diverse squadre, tra cui la Juventus. I bianconeri, come era già noto, hanno contattato il Manchester City manifestando l'interesse per De Bruyne, proponendo un accordo subordinato alla cessione di alcuni giocatori e all'introduzione di fondi adeguati. Tuttavia, non sono mai arrivate offerte concrete e il belga ha deciso di continuare l'affare col Napoli.