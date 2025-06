De Bruyne fa il mercato al Napoli | il prestito fa decollare l’affare

De Bruyne fa il mercato al Napoli: il prestito che fa decollare l’affare. Il Napoli, campione d’Italia, si prepara a un colpo sorprendente grazie alla spinta del fuoriclasse belga. La parola chiave è ora continuità, elemento fondamentale per mantenere il vertice. Dopo il trionfo, il club punta a consolidare la propria supremazia e a scrivere un nuovo capitolo di successi. Con un allenatore di esperienza e una rosa da sogno, l’obiettivo è chiaro: restare in alto.

Il Napoli campione d’Italia prepara un altro colpo sorprendente grazie alla spinta di De Bruyne: il mercato si infiamma. C’è una parola che a Napoli, in questo momento, ha assunto un peso particolare: continuità. Dopo la festa, dopo il trionfo, dopo l’abbraccio collettivo per il quarto scudetto ora l’obiettivo è uno solo: restare in alto. Non un’impresa facile, perché quando si vince, confermarsi è ancora più complicato. Però con un allenatore come Antonio Conte in panchina e con la determinazione di Aurelio De Laurentiis nel tenere fede alle sue promesse, il progetto azzurro ha basi solide. E infatti, uno dei motivi per cui Conte ha scelto di restare, dopo una stagione intensa e piena di pressioni, è stato proprio l’impegno concreto del presidente a investire sul mercato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com