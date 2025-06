DB Lussemburgo la città con la migliore qualità della vita

Il Lussemburgo si conferma come la città con la migliore qualità della vita, secondo l'ultima analisi di Deutsche Bank. La nona edizione di Mapping the World's Prices mette in luce come le città europee di dimensioni più contenute, tra cui Lussemburgo, offrano un equilibrio ideale tra costi, salari e benessere quotidiano. Scopriamo insieme cosa rende questa piccola nazione così attraente e quale ruolo gioca nel panorama globale.

Deutsche Bank torna, dopo la pausa pandemica, ad analizzare prezzi, salari, affitti e qualità della vita in 69 città chiave per l'economia globale, da Abu Dhabi a Zurigo. La nona edizione di Mapping the World's Prices confronta ogni cosa, dal costo di un cappuccino agli stipendi medi, dal costo degli abiti alle spese per la casa. Sono le città europee di dimensioni più contenute a guidare le classifiche sulla qualità della vita: Lussemburgo, Copenaghen, Amsterdam, Vienna e Helsinki sono nella Top 5, superando Zurigo e Ginevra, troppo care. La vivibilità negli hub finanziari globali Tokyo (26°), Parigi (44°), Hong Kong (48°), Londra e New York (50° a pari merito) è ostacolata da alloggi costosi, lunghi spostamenti e alti livelli di inquinamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - DB, Lussemburgo la città con la migliore qualità della vita

