David S Goyer | Lavorare a The Sandman in mezzo alle accuse a Neil Gaiman è stato strano

creato un’atmosfera complessa e delicata che ha influito sul team e sulla produzione. In questo contesto, la dedizione e la passione degli autori sono state messe alla prova, dimostrando ancora una volta quanto il mondo dello spettacolo possa essere influenzato da questioni personali e pubbliche. Ma come si è evoluta questa situazione e quali sono le prospettive per il futuro di The Sandman? Scopriamolo insieme.

Il co-creatore della serie televisiva basata sull'omonimo fumetto pubblicato da DC Comics ha raccontato le difficoltà della seconda stagione. In una recente intervista rilasciata a Variety, il co-creatore di The Sandman David S. Goyer ha raccontato le difficoltà di lavorare alla seconda stagione della serie nel bel mezzo delle accuse a Neil Gaiman. Nonostante l'autore non fosse coinvolto nella seconda stagione come nella prima, le accuse hanno influenzato il processo di lavorazione dei nuovi episodi. David S. Goyer ammette le difficoltà di lavorare a The Sandman 2 David S. Goyer è rimasto sorpreso dalle accuse nei confronti di Gaiman, affermando di non aver mai avuto alcun sentore al riguardo:"Quando uscirono le accuse, credo mancassero tre settimane alla fine delle

