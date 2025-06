David Juventus Tuttosport ok di massima del canadese c’è l’intesa sull’ingaggio! Le novità di queste ultime ore

Le ultime ore portano importanti aggiornamenti sulla possibile avventura di Jonathan David alla Juventus. Dopo un pressing serrato, l’accordo sull’ingaggio sembra ormai definito, aprendo scenari entusiasmanti per il futuro bianconero. La trattativa si fa sempre più concreta: cosa riserva il prossimo capitolo per il centravanti canadese? Restate con noi, perché le novità di queste ore potrebbero cambiare le carte in tavola.

David Juventus (Tuttosport), ok di massima del centravanti canadese, c’è l’intesa sull’ingaggio! Le novità di queste ultime ore e i possibili scenari. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Jonathan David, ex attaccante del Lille svincolatosi al termine di questa stagione e in attesa di definire il suo futuro. Come riportato da Tuttosport il canadese avrebbe dato un ok di massima al mercato Juventus circa l’ ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Ora i bianconeri hanno intenzione di tornare all’attacco per provare a chiudere il colpo e scongiurare inserimenti di club di Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus (Tuttosport), ok di massima del canadese, c’è l’intesa sull’ingaggio! Le novità di queste ultime ore

In questa notizia si parla di: novità - david - juventus - tuttosport

David Juventus, la dirigenza non molla il possibile colpo a parametro zero! Conferme sull’obiettivo per l’attacco. Novità - La Juventus continua a puntare su David per rinforzare il proprio attacco in vista del calciomercato estivo.

Translate post#Juventus, c’è l’accordo con #David per l’ingaggio da 6 milioni più bonus. Il canadese convinto dall’offerta bianconera, ieri nuovi contatti. Da limare solo commissioni e bonus alla firma (#Tuttosport) Vai su X

(Gds) "Juventus, Comolli torna a Torino: previsto un contatto con l'entourage di David" ? https://ow.ly/7pre50WeuHa Vai su Facebook

Tudor e la sua nuova Juve: da Leoni a David, la squadra nella testa di Igor; Juve alla rivoluzione bomber: i prossimi due attaccanti potrebbero uscire da questa lista; Oltre David, l’altro colpo a zero: Juve stregata dalla rivelazione Bundesliga.