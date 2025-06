David Juventus si muove Comolli | primo contatto diretto e ufficiale con l’entourage! Il club bianconero accelera per l’attaccante canadese

La Juventus accelera sul mercato e fa sul serio per Jonathan David. Dopo il primo contatto diretto con l’entourage dell’attaccante canadese, il club bianconero si prepara a fare un passo importante. Con Comolli in prima linea, l’attenzione si concentra sulla possibile firma senza costi di trasferimento. La strategia juventina si fa sempre più concreta: il futuro di David potrebbe presto essere scritto sotto la Mole. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

David Juventus, si muove Comolli: primo contatto diretto! Gli aggiornamenti sulla possibile firma a zero del centravanti. Luca Marchetti, in collegamento a Sky Sport, ha fornito nuovi aggiornamenti di calciomercato Juventus sul fronte Jonathan David. Il suo punto sull’obiettivo dei bianconeri DAVID – «La Juventus si sta già muovendo concretamente per gli obiettivi in entrata. C’è stato un primo contatto, diretto e ufficiale, tra Comolli e l’entourage di David. Una prima richiesta di informazioni per riprendere i contatti che si erano interrotti dopo l’addio di Giuntoli». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, si muove Comolli: primo contatto diretto e ufficiale con l’entourage! Il club bianconero accelera per l’attaccante canadese

In questa notizia si parla di: juventus - david - muove - comolli

Juventus, Inzaghi all’assalto di Osimhen: Comolli torna su David | Primapagina - Fermi tutti: la Juventus si prepara a un'operazione bomba, con Inzaghi pronto all’assalto di Osimhen e Comolli che torna a concentrarsi su David.

Ultim’ora - Damien Comolli sta diventando una pista molto calda in vista delle nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus dopo i rumors di ieri sera. E’ un nome forte: il francese è da più di 30 anni nel calcio, ha iniziato come osservatore, è - facebook.com Vai su Facebook

Juve, pure Gyokeres resta un sogno: c’è il nome per l’attacco; Juve, Comolli si muove anche per Jonathan David; il Giornale - La Signora punta tutto sul 10 Milan-Dusan coi soldi di Theo.

Juventus, David apre ai bianconeri: Comolli chiama i suoi agenti - Il direttore generale bianconero, Comolli, ha avuto nella serata di lunedì 23 giugno un primo contatto ... Riporta sportpaper.it

Juventus, primo contatto Comolli-David: il canadese apre ai bianconeri - Il canadese, che e svincolato, ha offerte da molti club, la Signora prepara il tesoretto. Scrive msn.com