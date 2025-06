David Juventus ok di massima del canadese c’è l’intesa sull’ingaggio! Le novità di queste ultime ore

Le ultime ora portano importanti novità sul futuro di Jonathan David, il promettente attaccante canadese svincolatosi dal Lille. Dopo un intenso corteggiamento, sembra che ci sia finalmente l’accordo di massima con la Juventus e un’intesa sull’ingaggio. Si apre così un nuovo capitolo per il talentuoso centravanti, pronto a rivoluzionare le strategie di mercato. Ma quali sono gli scenari possibili? Scopriamolo insieme.

David Juventus (Tuttosport), ok di massima del centravanti canadese, c’è l’intesa sull’ingaggio! Le novità di queste ultime ore e i possibili scenari. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Jonathan David, ex attaccante del Lille svincolatosi al termine di questa stagione e in attesa di definire il suo futuro. Come riportato da Tuttosport il canadese avrebbe dato un ok di massima al mercato Juventus circa l’ ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Ora i bianconeri hanno intenzione di tornare all’attacco per provare a chiudere il colpo e scongiurare inserimenti di club di Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com