David Juve Sky Giuntoli l’aveva bloccato ma adesso… Il punto sulla trattativa e sul contatto con Comolli | ci sono importanti novità

Il futuro di David Juve sulla scena calcistica italiana rimane avvolto nel mistero, nonostante le voci e le trattative in corso. Dopo un iniziale blocco, le ultime novità su un possibile contatto con Comolli e lo stato dell’affare con l’entourage dell’attaccante canadese aprono nuovi scenari. La Juventus continua a monitorare con attenzione questa pista, ma i dettagli economici sono ancora da definire. La domanda è: sarà presto il momento di ufficializzare il suo arrivo?

David Juve, a che punto è la trattativa con l’attaccante canadese: tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante. Il futuro di David è ancora tutto da decidere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, il calciomercato Juve è interessato al canadese anche se non si sono ancora discussi i termini economici del possibile affare con l’entourage dell’ex Lille. PAROLE – «La Juve è interessata e l’aveva bloccato con Giuntoli. Il discorso è ripartito ieri con un contatto con gli agenti di David. Ieri non si è parlato di soldi ma Comolli ha solo visto se c’era l’apertura dell’attaccante e capirà nei prossimi giorni come agire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve (Sky), Giuntoli l’aveva bloccato ma adesso… Il punto sulla trattativa e sul contatto con Comolli: ci sono importanti novitÃ

In questa notizia si parla di: david - juve - punto - trattativa

David Juve, a che punto è la trattativa per l’attaccante? Spuntano questi due nomi sullo sfondo: cosa filtra sul prossimo bomber - Il mercato in casa Juventus si infiamma con il nome di David, l’attaccante che ha lasciato il Lille a parametro zero.

Translate postA che punto è la trattativa per #David Ma ci sono anche altri due nomi Vai su X

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus vuole Victor Osimhen e Victor vuole la Juventus, a tal punto, da prendere tempo con l'Al Hilal e Galatasaray per favorire la strategia studiata dalla squadra bianconera. L'addio di Giuntoli non ha cambiato minim Vai su Facebook

David Juve, a che punto è la trattativa per l'attaccante?; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Weah e Mbangula nel mirino del Nottingham Forest. In settimana incontro con gli agenti di David. È fatta per Bertola all'Udinese. Nessuna offerta per Vlahovic. Chelsea su Kolo Muani, la strategia della Juve per Conceicao; Gazzetta - David alla Juventus, decisione imminente: i dettagli dell'accordo, serve l'ok di Comolli.

Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per Vlahovic, David, Osimhen e Nunez - Calciomercato, il borsino di oggi 24 giugno 2025: le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma. sport.virgilio.it scrive

Calciomercato Juventus: David dice sì, Sancho obiettivo concreto. Mbangula e Weah verso il Nottingham Forest - Il primo colpo a sorpresa potrebbe essere Jonathan David: l’attaccante canadese ha dato l’ok al trasferimento in bianconero. Come scrive stadiosport.it