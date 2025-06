David Juve Gazzetta trattativa caldissima! Svelata l’offerta dei bianconeri | cosa è successo dopo la chiamata con Comolli Tutti i dettagli

La trattativa che tiene banco nel calciomercato Juventus si infittisce di dettagli e sorprese. Dopo l'incontro tra Comolli e i dirigenti bianconeri, emergono nuove offerte e strategie per assicurarsi l'attaccante del Lille. David Juve, sempre più al centro delle scelte di mercato, continua a muoversi con determinazione. Ecco tutti i retroscena di una trattativa caldissima pronta a sconvolgere il futuro della Vecchia Signora.

David Juve (Gazzetta), trattativa caldissima per l’attaccante del Lille: tutti i dettagli sul possibile affare. David è sempre più al centro delle strategie del calciomercato Juve. Dopo aver assistito di persona al successo di Yildiz e compagni a Philadelphia contro il Wydad, Comolli è rientrato a Torino e ha dato il via alla manovra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel corso della riunione telefonica di ieri è stata presentata un’offerta ufficiale agli agenti del canadese, ma al ribasso rispetto alle richieste iniziali. Ora la decisione spetta al giocatore: accettare le nuove condizioni proposte dalla Juventus o attendere un rilancio, magari da altri club di Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve (Gazzetta), trattativa caldissima! Svelata l’offerta dei bianconeri: cosa è successo dopo la chiamata con Comolli. Tutti i dettagli

David Juve (Gazzetta), trattativa caldissima! Svelata l’offerta dei bianconeri: cosa è successo dopo la chiamata di Comolli. Tutti i dettagli - La trattativa tra Juventus e l’attaccante del Lille vive momenti di fuoco, con offerte e strategie che tengono tutto il calciomercato italiano col fiato sospeso.

