David Juve a che punto è la trattativa per l’attaccante? Spuntano questi due nomi sullo sfondo | cosa filtra sul prossimo bomber

Il mercato in casa Juventus si infiamma con il nome di David, l’attaccante che ha lasciato il Lille a parametro zero. Mentre i tifosi sognano un rinforzo di peso, sullo sfondo spuntano altri due nomi di rilievo, alimentando le speranze e le attese. La trattativa per il nuovo bomber bianconero è ancora in evoluzione: cosa filtra sulle prossime mosse e quale potrebbe essere il colpo a sorpresa? Restate con noi, perché il futuro della Juventus è tutto da scrivere.

David Juve, a che punto è la trattativa per l'attaccante? I dettagli sul possibile nuovo acquisto bianconero. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle mosse del mercato Juve in attacco, soffermandosi su David che ha lasciato il Lille a parametro zero. PAROLE – «David è un attaccante ambito ma il fatto che non abbia ancora trvoato squadra. La Juve è tornata in pista ma la chiave di lettura del giro degli attaccanti è doppia. Gyokeres ha dato precedenza all'Arsenal ma vuole andarsene dallo Sporting e poi Osimhen che bisogna seguirlo fino a quando non deciderà definitivamente».

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

