Dati sul turismo ' taroccati' il sindaco non ci sta Rimini prima località balneare d’Italia Ma questo non basta

Il turismo a Rimini, prima località balneare d’Italia, si trova sotto i riflettori per dati di arrivi e presenze contestati. Il sindaco Jamil Sadegholvaad evidenzia come, sebbene i numeri siano oggettivi, le interpretazioni possano essere fuorvianti o tendenziose. In un contesto sempre più competitivo, trasparenza e analisi corretta sono fondamentali per tutelare l’immagine della città e rilanciare il settore turistico. È ora di fare chiarezza sui numeri.

Se i dati matematici non sono opinabili, l’interpretazione che si dà degli stessi lo è decisamente di più. Lo sottolinea il sindaco del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, in una nota fatta pervenire ai media, nella quale, con riferimento ad arrivi e presenze, osserva come i “dati spacchettati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Dati sul turismo 'taroccati', il sindaco non ci sta. “Rimini prima località balneare d’Italia. Ma questo non basta"

