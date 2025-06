Darwin Nunez rivela all’ex Gargano | Io al Napoli? Aspetto di chiudere

Il calore dei tifosi napoletani e la passione per il calcio sono un richiamo irresistibile per ogni giocatore di talento. Oggi, Walter Gargano rivela un’interessante indiscrezione: Darwin Nunez desidera approdare al Napoli. Un sogno che potrebbe presto diventare realtà, portando entusiasmo e nuove sfide in una piazza già innamorata del calcio spettacolare. La curiosità cresce, e il futuro si dipinge con i colori del Vesuvio.

L’ex giocatore del Napoli, Walter Gargano, è intervenuto quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli dando un’incredibile rivelazione di mercato che riguarda Darwin Nunez. L’ex centrocampista, infatti, avrebbe sentito il suo connazionale che gli avrebbe confidato di voler andare al Napoli. A seguire un estratto delle sue dichiarazioni riportate dal portale della nota radio. Darwin Nunez al Napoli, la rivelazione di Gargano. «Nunez? Il calore dei napoletani gli farebbe molto bene, ho parlato con lui una settimana fa circa e spero che arrivi davvero a Napoli. Gli ho detto ‘vai a Napoli!’. Lui sceglierà insieme alla sua famiglia cosa fare del suo futuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Darwin Nunez rivela all’ex Gargano: «Io al Napoli? Aspetto di chiudere»

In questa notizia si parla di: napoli - nunez - darwin - gargano

Darwin Nunez al Napoli, Gargano racconta la telefonata rivelatoria: “Mi ha detto sì” - Il futuro di Darwin Nunez al Napoli potrebbe presto diventare realtà, secondo le ultime rivelazioni di Walter Gargano.

Translate post?Walter #Gargano intervistato a Radio Goal: “Ho sentito Darwin #Nunez, mi ha detto sì, vengo a #Napoli, aspetto solo di chiudere”. Vai su X

L'ex calciatore del Napoli ha svelato di aver parlato con il suo connazionale, Darwin Nunez. Vai su Facebook

Darwin Nunez al Napoli, Gargano racconta la telefonata rivelatoria: Mi ha detto sì; Calciomercato Napoli, Gargano svela il futuro di Darwin Nunez: «Sarà azzurro»; Darwin Nunez rivela all’ex Gargano: «Io al Napoli? Aspetto di chiudere».

Darwin Nunez al Napoli, Gargano racconta la telefonata rivelatoria: “Mi ha detto sì” - L'operazione di mercato per rafforzare l'attacco azzurro è confermata da Walter Gargano, che racconta una telefonata ... Si legge su fanpage.it

Calciomercato Napoli, Gargano svela il futuro di Darwin Nunez: «Sarà azzurro» - Walter Gargano, ex calciatore azzurro, fa quasi da intermediario di mercato per il Napoli. Lo riporta msn.com