Darmian torna sulla finale di Champions | Una ferita che resterà per sempre

Matteo Darmian riapre una ferita aperta, quella della finale di Champions contro il Psg, un ricordo che rimarrà scolpito nel suo cuore. Alla vigilia della sfida contro il River Plate al Mondiale per Club con l’Inter, il difensore italiano ha condiviso emozioni e riflessioni, rivivendo quell’esperienza intensa. Le sue parole ci offrono uno sguardo sincero sulla resilienza e la determinazione di un campione. Ecco le sue dichiarazioni esclusive.

Alla vigilia della sfida contro il River Plate al Mondiale per Club con l'Inter, Matteo Darmian è tornato a parlare della sconfitta in finale di Champions contro il Psg: ecco le sue parole (dal nostro inviato negli Usa Filippo Conticello). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Darmian torna sulla finale di Champions: "Una ferita che resterà per sempre"

