Darmian in zona mista | I nuovi arrivati ci stanno dando tante energie Contro il River faremo questo

Darmian in zona mista: il difensore dell’Inter sprigiona entusiasmo e determinazione, sottolineando come i nuovi arrivati stiano infondendo energia positiva nella squadra. Con l’obiettivo di affrontare il River Plate, Darmian parla di un umore compatto e di una squadra pronta a dare il massimo. La sfida del Mondiale per Club si avvicina, e il gruppo è convinto: questa sarà una gara da protagonisti.

Darmian ha parlato in zona mista: le dichiarazioni del difensore dell'Inter. Darmian ha presentato la gara tra Inter e River Plate, le dichiarazioni verso la sfida del Mondiale per Club. Le dichiarazioni in zona mista. UMORE – «Il nostro umore è sempre stato alto, abbiamo intrapreso questa avventura con la giusta voglia e la giusta determinazione. Poi è normale che durante le partite ci sono difficoltà, ma abbiamo sempre lavorato per farci trovare pronti. Noi vogliamo passare il turno, nonostante sappiamo che sarà una partita difficile» RIVER – «Non so che partita aspettarmi, sicuramente difficile.

