Dardust e ’Urban Impressionism’ Sinfonia tra estetiche diverse

Produttore richiestissimo che ha firmato successi per tutti, Dardust, al secolo Dario Faini, arriva a Ravenna Festival. Appuntamento stasera all’arena dello Stadio dei Pini di Milano Marittima (ore 21.30, posto unico numerato 25 euro, ridotto 22, under 18: 5 euro; info e prevendite: telefono 0544-249244 – www.ravennafestival.org), nell’ambito del ’Trebbo in musica’. Dopo aver firmato successi per tutti ora Dardust si è dedicato al lato più visionario del suo estro, come testimonia il suo nuovo progetto, ’Urban Impressionism’. Sinfonia matura e imponente, in cui gli archi e il pianoforte accolgono le frizioni dell’elettronica, ’Urban Impressionism’ è un manifesto sonoro e una fusione a freddo tra estetiche diverse, per immergersi in seducenti geometrie e architetture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it