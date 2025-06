Danny Boyle e 28 Anni Dopo | Con l'horror leggo la realtà

Preparati a rivivere l’incubo post-apocalittico con “28 Anni Dopo”, il nuovo horror diretto da Danny Boyle, il talento dietro capolavori come “Slumdog Millionaire”. Ambientato quasi tre decenni dopo gli eventi di “28 Giorni Dopo”, il film promette suspense, tensione e colpi di scena da brivido. Alla première londinese, tra star e regista, si respira l’eccitazione di un ritorno che non delude: un’opera imperdibile per gli appassionati di paura e adrenalina.

(askanews) – Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e Alfie Williams sfilano sul tappeto insieme al regista britannico Danny Boyle alla prima di 28 Anni Dopo a Londra. Il film, uscito il 18 giugno anche in Italia, è sempre diretto dal regista premio Oscar di The Millionaire ed è ambientato a quasi tre decenni da 28 Giorni Dopo. A produrlo c’è Cillian Murphy. “28 Anni Dopo”: la trama. Un horror che segue gli eventi del mondo infettato del primo film e del sequel 28 Settimane Dopo, in cui Boyle figurava tra i produttori. I virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Danny Boyle e “28 Anni Dopo”: «Con l’horror leggo la realtà»

