Danilo Iervolino | I playout della Salernitana un copione già scritto Troppi sospetti sulla Samp

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, non ha nascosto il suo malcontento dopo la retrocessione dei granata, evidenziando sospetti e dubbi sullo svolgimento dei playout. In un’intervista a Fanpage, ha sottolineato come l’assenza di comunicazioni trasparenti e alcuni episodi di campo abbiano dato l’impressione di un copione già scritto, alimentando polemiche e interrogativi sulla regolarità delle partite. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa controversa vicenda.

Il presidente della Salerntana, Danilo Iervolino, ha parlato a Fanpage dopo la retrocessione dei granata avvenuta a seguito del discusso playout perso contro la Sampdoria. Il patron dei campani: "L’assenza di comunicazioni chiare e gli episodi di campo hanno restituito l’immagine di un copione giĂ scritto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: danilo - iervolino - playout - copione

Juve Stabia-Sampdoria 0-0, pagelle: Niang si divora il goal dei playout - La Sampdoria chiude la sua avventura in Serie B con un deludente 0-0 contro la Juve Stabia, retrocedendo in Serie C per la prima volta nella sua storia.

Salernitana-Sampdoria sospesa tre volte, poi Doveri costretto a mandare tutti negli spogliatoi. Troppi veleni attorno alla sfida La Salernitana retrocede in Serie C, facendo un doppio salto all'indietro e perdendo il playout nel modo piĂą triste: sotto 0-2 co Vai su Facebook

Danilo Iervolino: I playout della Salernitana un copione già scritto. Troppi sospetti sulla Samp; Iervolino chiaro: “Nel play-out situazioni gravi e lesive dell’equità ”; Iervolino parla dopo la retrocessione: 'Non mi arrendo, voglio rilanciare. Penalizzati da arbitraggio e tempistiche playout'.

Danilo Iervolino: “I playout della Salernitana un copione già scritto. Troppi sospetti sulla Samp” - Il presidente della Salerntana, Danilo Iervolino, ha parlato a Fanpage dopo la retrocessione dei granata avvenuta a seguito del discusso playout perso ... Secondo fanpage.it

Iervolino: «Arbitraggio? Quando due episodi identici sono valutati in modo opposto, il dubbio è un grido» - Danilo Iervolino, il presidente della Salernitana ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere dello Sport” trattando diverse tematiche. Segnala sampnews24.com