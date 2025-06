Dan Cain ucciderò per lei | il generale pronto a tutto per Trump

Nel mondo della politica e del potere, le immagini spesso parlano più delle parole. La foto di Dan Caine nella Situation Room, intenta a spiegare l’operazione in Iran a Trump, ha scatenato un’ondata di meme e commenti ironici sui social. Ma dietro quella posa si nasconde un generale esperto e determinato, pronto a tutto per proteggere gli interessi americani. La sua figura, controversa e intrigante, ci ricorda che spesso l’apparenza inganna...

La foto di Dan Caine nella Situation room intento a spiegare a Donald Trump i dettagli dell'operazione in corso in Iran, con tanto di plateale " gesto delle corna ", lo hanno fatto dipingere sui social alla stregua di un "Bombolo" in divisa. Ci mancavano solo i proverbiali "tse tse". Ma il generale americano è tutto tranne che uno sprovveduto o una "macchietta" come vorrebbe farlo passare il popolo del web più fervidamente anti-trumpiano. Razin Caine, capo di stato maggiore delle forze armate Usa, generale in pensione ed ex pilota di F-16, scelto personalmente dal presidente per guidare Midnight Hammer, è piuttosto una implacabile "macchina da guerra", nella più pura tradizione dell'esercito a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dan Cain, "ucciderò per lei": il generale pronto a tutto per Trump

“Fuori tutto!”, Trump shock, li ha cacciati davvero! Mai successo - Durante l'ultimo viaggio presidenziale verso il Medio Oriente, l'amministrazione Trump ha preso una decisione senza precedenti, escludendo i principali giornalisti dall’aereo Air Force One.

U.S. forces carried out strikes on three Iranian nuclear sites in what President Donald Trump described on Saturday (June 21) as a "very successful attack," claiming that Tehran’s nuclear program had been completely destroyed. #etribune #iran #DonaldTrump Vai su Facebook

Trump considera ininfluente l'iniziativa europea e non vuole impegnarsi in cerca di una soluzione diplomatica. A cosa servono le due settimane di tempo che si è dato? Solo un rinvio (rischioso) sperando che la crisi si risolva senza gli USA @luigispinola Vai su X

