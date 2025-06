Damiano David | Nuovo album con i Måneskin? La condizione

Damiano David, voce dei Måneskin, torna a sorprendere con un nuovo album solista, "La Condizione". Un viaggio musicale che unisce radici profonde e nuove sfumature, dimostrando quanto il percorso personale possa arricchire la sua arte senza perdere l’essenza originale. Mentre il successo di "Funny Little Fears" conferma il suo talento, questa avventura segna un passo importante nel suo cammino creativo e autentico. E mentre si gode il successo di Funny Little Fears, il...

C'è qualcosa di speciale nei percorsi che si evolvono senza perdere le proprie radici. È il caso di Damiano David che, dopo progetti straordinari con i Måneskin, oggi si prende il tempo per esplorare nuove sonorità da solista. Un'avventura personale che nasce dal bisogno di riscoprirsi, ma che porta con sé tutta la bellezza di un legame che resta forte e sincero, dentro e fuori dal palco. E mentre si gode il successo di Funny Little Fears, il frontman non chiude affatto le porte a una nuova avventura con la band: anzi, lascia intravedere uno spiraglio pieno di possibilità e desiderio condiviso, ma a una condizione.