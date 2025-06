Damiano David non chiude le porta ad una reunion dei Maneskin

Damiano David, frontman dei Maneskin, sorprende i fan svelando che una reunion della band potrebbe essere possibile in futuro, purché vengano rispettate determinate condizioni. La sua apertura ha riacceso l'entusiasmo tra gli ammiratori, pronti a sognare un nuovo capitolo musicale insieme. Con questa dichiarazione, Damiano lascia intendere che il ritorno dei Maneskin rimane un’ipotesi concreta, da alimentare con rispetto e collaborazioni autentiche.

Damiano David ha rivelato che non esclude un ritorno con i Maneskin, ma ha detto che dovranno esserci delle condizioni da rispettare.

