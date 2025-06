Dall’Olanda | Napoli accordo trovato per Lang Firmerà per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni l’anno

Il mercato calcistico infiamma le notizie: Noa Lang sta per trasferirsi dal PSV al Napoli con un accordo di massima. Il talento olandese, ventiseienne, firmerà un contratto quinquennale da 25 milioni di euro all’anno, entrando a far parte della squadra partenopea. Un'operazione che promette grandi emozioni e novità per i tifosi azzurri. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, segnando un nuovo capitolo nella carriera di Lang e nel cammino del Napoli.

Secondo quanto riferisce il giornale olandese NOS  Noa Lang e il PSV avrebbero raggiunto un accordo di massima con il Napoli. “ Noa Lang sta per lasciare il PSV per il Napoli. Sia il nazionale olandese che il PSV hanno raggiunto un accordo di massima con il campione nazionale italiano. Lang dovrebbe  firmare per cinque anni con il Napoli. L’ala ventiseienne dovrebbe guadagnare 2,5 milioni di euro all’anno in Italia. L’ammontare del trasferimento non è noto, ma si dice che Lang possa lasciare Eindhoven per circa 25 milioni di euro. Leggi anche: Noa Lang e il trasferimento saltato a Napoli: «Ci sono rimasto male, ho sentito che mi veniva tolto qualcosa» Lang è stato accostato al Napoli da tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dall’Olanda: Napoli, accordo trovato per Lang. FirmerĂ per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni l’anno

In questa notizia si parla di: olanda - napoli - accordo - trovato

Napoli, Osimhen verso l’Al-Hilal. Dall’Arabia: “Accordo trovato” - Victor Osimhen potrebbe dire addio al Napoli per intraprendere una nuova avventura all'Al-Hilal, un club che sta investendo enormemente per competere a livello globale.

Il Napoli ha trovato un accordo con Dan Ndoye, adesso sta parlando con il Bologna per cercare di chiudere quanto prima l'operazione di mercato. C'è già l'approvazione dell'allenatore Antonio Conte, che ha dato il placet per chiudere. Vai su Facebook

Dall'Olanda: Napoli, accordo trovato per Lang. Firmerà per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni l'anno; Su Ndoye c'è anche il Dortmund. Il Napoli ha l'accordo con Lang che costa 28 milioni (Di Marzio); Noa Lang, chi è l'esterno d'attacco vicino al Napoli.

Accordo a sorpresa e affare in via di definizione: il Napoli ha trovato l’esterno - Il mercato del Napoli ha preso velocità in vista del ritiro estivo e Antonio Conte aspetta i primi... Lo riporta msn.com

Dall'Olanda: "Noa Lang al Napoli, accordo di massima col PSV! Pronto un quinquennale" - Ulteriori conferme sull'operazione che porterebbe Noa Lang a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. Riporta msn.com