Dall’Italia agli States | la nuova vita di Anita Bottazzo tra record e ambizioni mondiali

Dall'Italia agli Stati Uniti, la straordinaria avventura di Anita Bottazzo tra record e sogni mondiali prende nuova vita. Ospite della puntata di Swim Zone, condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, Anita si rivela una delle nuotatrici più brillanti dell’ultima stagione, con prestazioni che lasciano il segno. La sua storia è un esempio di dedizione e passione che ispira, e nel corso dell’intervista rivela: Il…

Ospite della nuova puntata di Swim Zone, condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, la protagonista è Anita Bottazzo, una delle nuotatrici italiane più brillanti dell’ultima stagione. L’atleta veneta dell’Imolanuoto e dell’Esercito, già qualificata per i Mondiali di Singapore, ha stupito tutti agli Assoluti di Riccione con un eccezionale crono nei 100 rana, ancora sesto tempo mondiale stagionale. Nell’intervista, Anita racconta: Il trasferimento negli Stati Uniti e la sua nuova vita da studentessa-atleta I risultati ottenuti in NCAA e la partecipazione ai trials canadesi La scelta di saltare il Settecolli per concentrarsi sui prossimi grandi obiettivi Il sogno olimpico: 50 rana a Los Angeles 2028 Un racconto a cuore aperto tra cambiamenti, ambizioni e la voglia di affermarsi tra le grandi della rana mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it