Dall' auto nel parcheggio del condominio spuntano bombe fucili e una pistola | scoperto arsenale

Un semplice arresto per spaccio si trasforma in un inquietante ritrovamento: nell'auto abbandonata nel cortile di Cusano Milanino, i carabinieri scoprono un arsenale di bombe, fucili e pistole, insieme a dosi di cocaina e hashish. Un episodio che svela un pericolo ben più grande sotto gli occhi di tutti, portando alla luce un volto oscuro del crimine urbano. Ma cosa nascondeva veramente questa rete criminale?

Non solo dosi cocaina e quasi 100 grammi di hashish. Lunedì sera, a Cusano Milanino, comune milanese alle porte della Brianza, i carabinieri durante un arresto per spaccio hanno scoperto anche un arsenale, in un'auto abbandonata parcheggiata nel cortile di un condominio. Dall'arresto per droga.