Dall' atelier di Terni al piccolo schermo | Banderari firma gli accessori della nuova stagione di Pesci piccoli

Dall’atelier di Terni, banderari firma gli accessori della nuova stagione di Pesci Piccoli, la serie comica che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. Un gruppo di creativi napoletani capace di catturare con ironia la provincia e i suoi sogni digitali si unisce a una sartoria di Terni, scelta per impreziosire la prima puntata di questa entusiasmante seconda stagione. Pesci Piccoli 2 debutta su...

Una serie comica che ha conquistato il pubblico italiano, un gruppo di creativi napoletani capaci di raccontare con ironia la provincia e i suoi sogni digitali. e una sartoria di Terni scelta per firmare gli accessori della prima puntata della nuova stagione. "Pesci Piccoli 2" debutta su.

