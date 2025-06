Dall' amore folle e milionario all' addio tra insulti e sdegno | ora Messi ritrova il Psg

Dall'amore sfrenato e milionario all'addio tra insulti e sdegno, i ricordi di Messi con il PSG sono ancora vivi. Ora, negli ottavi del Mondiale per club, Leo si prepara a confrontarsi con il club che ha vissuto due anni tra delusione e sgarbi, aprendo un nuovo capitolo emozionante e carico di polemiche. Questa sfida promette di essere un crocevia cruciale nella sua straordinaria carriera.

Negli ottavi del Mondiale per club, con l'Inter Miami Leo incrocerĂ il club con cui ha vissuto due anni pieni di delusioni e sgarbi.

