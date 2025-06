Dalla stretta di mano glaciale all’inchino ironico fino agli insulti in campo | non proprio il classico finale tutto fair play delle partite di tennis

ha lasciato tutti senza parole. In un mondo in cui il rispetto dovrebbe essere la norma, questa singolare scena ci ricorda che anche nel tennis, le emozioni possono prendere il sopravvento, trasformando un classico gesto di sportività in un episodio di pura tensione.

Nel tennis, la stretta di mano a fine partita è un gesto di rispetto tanto atteso quanto rituale. Ma al torneo WTA 500 di Bad Homburg, il momento conclusivo del match tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva si è trasformato in un vero scambio di accuse e sarcasmi, sotto gli occhi increduli degli spettatori. Dopo due set combattuti, vinti dalla greca con il punteggio di 7-5, 7-6, il clima è rapidamente degenerato in un confronto verbale acceso che ha lasciato il segno più del punteggio stesso.

