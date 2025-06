dalla piattaforma di zalando dove la bellezza cresce nelle vendite 8 nuovi beauty trend di beuty del 2025 che includono stress menopausa relax less is more

Dalla piattaforma di Zalando, dove la bellezza cresce nelle vendite, emergono otto nuovi beauty trend del 2025, tra cui stress, menopausa, relax e il principio del less is more. Il primo report del settore, "Beauty in Brief", analizza dati concreti, modelli culturali e micro tendenze, ponendo l'accento su un tema chiave: l’equilibrio. Scopri come queste tendenze rivoluzionano il modo di concepire la bellezza e l’autenticità , con il colore orange nails a fare da apripista.

Z alando pubblica il suo primo report sul settore della bellezza basato sui dati concreti, cioè il consumi e i modelli culturali che li causano e il modo in cui essi ispirano le micro tendenze. Beauty in Brief mette in evidenza un tema principale: “l’equilibrio”, con routine di bellezza per supportare il benessere e l’autentica espressione di sĂ©. Risultato? Otto tendenze emergenti nel campo della bellezza, tutte da scoprire. Orange nails, il trend per l’estate 2025: unghie arancioni per una manicure solare X Il report sulle tendenze del momento secondo Zalando Beauty in Brif 2025. Zalando presenta il report Beauty in Brief 2025, un nuovo report che mette in evidenza le tendenze emergenti che cambieranno il volto della bellezza per quest’estate e non solo. 🔗 Leggi su Iodonna.it