Dalla dieta all' allenamento | come Lauren Sanchez si è preparata per arrivare smagliante al giorno del suo matrimonio

Scopri i segreti di bellezza e benessere di Lauren Sanchez, pronta a convolare a nozze con Jeff Bezos. La giornalista e scrittrice si prepara con dedizione, combinando allenamenti intensi nella private gym di casa e un’alimentazione equilibrata, senza rinunce. Un esempio di come dedizione e stile di vita sano possano fare la differenza in vista di un momento speciale. Vuoi scoprire come trasmettere questa energia anche a te?

Sta per diventare ufficialmente la moglie del ¬ępadre¬Ľ di Amazon, Jeff Bezos. Ed √® proprio con lui che la giornalista e scrittrice si allena duramente nella private gym di casa. Quanto all'alimentazione, nessun regime restrittivo: cibi digeribili e una super colazione proteica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Dalla dieta all'allenamento: come Lauren Sanchez si √® ¬ępreparata¬Ľ per arrivare smagliante al giorno del suo matrimonio

In questa notizia si parla di: dieta - allenamento - lauren - sanchez

L’addio al nubilato di Lauren Sanchez a Parigi: alla cena solo amiche vip, c’erano Katy Perry e Kim Kardashian - Lauren Sanchez ha celebrato il suo addio al nubilato a Parigi, in compagnia di amiche famose come Kim Kardashian e Katy Perry.

Dalla dieta all'allenamento: come Lauren Sanchez si √® ¬ępreparata¬Ľ per arrivare smagliante al giorno del suo matrimonio; La dieta e il regime fitness che hanno rivoluzionato il fisico di Jeff Bezos; Polpo a colazione e iguana arrosto: la curiosa dieta di Jeff Bezos.

Il costo esorbitante per ottenere il beauty look (total body) di Lauren Sanchez - Dai filler alla chirurgia estetica, ecco cosa si cela dietro il viso e il fisico scolpito della donna che sta per sposare Mr Jeff Bezos, Lauren Sanchez ... Scrive iodonna.it

In formissima per le nozze veneziane da favola - Men che meno il suo corpo, che ha trasformato negli ultimi anni, facendo un upgrade epocale: ecco come ha detto addio al fisico mingherlino da nerd della Silicon Valley, per approdare a una silhouette ... Segnala msn.com