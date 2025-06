Dalla Birkin di Hermes a 10.500 euro alla Yves Saint Laurent da 1800 | Belen Rodriguez mette in vendita il suo tesoro di borse griffate

Collective, e ha condiviso con entusiasmo il suo "decluttering" di borse griffate. Un gesto che ha acceso la fantasia di tutte le fashioniste, desiderose di scoprire i pezzi iconici della sua collezione. Da Birkin di Hermes a Yves Saint Laurent, Belén trasforma il suo guardaroba in un vero e proprio tesoro di stile, dando occasione a chi sogna di possedere un pezzo di classe a prezzi più accessibili.

C’è chi, al cambio di stagione, archivia i cappotti e tira fuori i sandali. E poi c’è Belén Rodríguez, che decide di fare un “ decluttering ” radicale e mettere in vendita una parte della sua invidiabile collezione di borse di lus so. L’annuncio, arrivato via social, ha mandato in visibilio le appassionate di moda: la showgirl argentina ha aperto un suo profilo sulla celebre piattaforma di compravendita di lusso second-hand, Vestiaire Collective, per dare “una nuova vita” a pezzi iconici che ha usato poco o, in alcuni casi, mai. “Tempo di cambio di stagione”, ha scritto Belén domenica su Instagram, ma dietro questa operazione c’è molto di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dalla Birkin di Hermes a 10.500 euro alla Yves Saint Laurent da 1800: Belen Rodriguez mette in vendita il suo “tesoro” di borse griffate

In questa notizia si parla di: vendita - birkin - hermes - euro

Il cocktail bar amato dalla figlia di Trump che serve un drink da 30mila euro in una Birkin di Hermès - A Miami Beach, un esclusivo cocktail bar frequentato dalle celebrità ha suscitato scalpore, condividendo il video di un drink da 30.

Belén Rodriguez nel weekend si è data al decluttering, scartando tutte le borse griffate che non utilizza più. Piuttosto che gettarle, le ha messe in vendita Quanto costa una delle sue Birkin ? Vai su Facebook

Belen Rodriguez mette in vendita le sue borse (alcune mai usate) e spunta una Birkin di Hermès: il prezzo; Belen mette in vendita le sue borse di lusso: dalla Hermes Birkin (10.500 euro) alla Yves Saint Laurent (1800; Belén Rodriguez vende le sue borse griffate: una Birkin usata costa oltre 10mila euro.

Belen mette in vendita le sue borse di lusso: dalla Hermes Birkin (10.500 euro) alla Yves Saint Laurent (1800 euro) - Tempo di cambio di stagione in casa Rodriguez e la showgirl argentina ne ha approfittato per fare un po' ... msn.com scrive

Belen mette in vendita le sue borse: il prezzo da capogiro - Belen mette in vendita la sua Birkin Hermès e altre borse di lusso: il prezzo è da capogiro, scopri i dettagli. Come scrive msn.com