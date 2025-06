Dalla Bce via libera all' Ops di Mps su Mediobanca

La BCE dà il via libera all'Ops di MPS su Mediobanca, un passo cruciale che potrebbe segnare una svolta nel panorama finanziario italiano. Fonti vicine al dossier rivelano la decisione del consiglio di vigilanza, mentre l’attesa si concentra sulla ratifica finale da parte del direttivo. Resta ora da scoprire come questa mossa strategica influenzerà il futuro delle due istituzioni e il mercato. Se approvata, questa operazione potrebbe aprire nuove prospettive di consolidamento e crescita.

La Reuters annuncia il via libera da parte del consiglio di vigilanza della Bce all' offerta pubblica di scambio (Ops) di Mps su Mediobanca. L'approvazione viene indicato da fonti vicine al dossier, mentre ufficialmente Francoforte non commenta. La decisione, presa dal consiglio di vigilanza - spiega l'Agenzia - tramite la procedura scritta, attende ora la ratifica formale da parte del consiglio direttivo della Bce. Sarà poi comunicata a Mps.

