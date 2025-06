Dal riciclaggio nella ristorazione al ' nuovo' contrabbando | le attività illecite baresi sotto la lente della Gdf

Dal riciclaggio nella ristorazione al nuovo contrabbando: le attività illecite baresi sotto la lente d'ingrandimento della Guardia di Finanza. Dall'uso improprio dei crediti d'imposta fino al contrabbando di sigarette nei circoli ricreativi e a domicilio, le operazioni delle Fiamme Gialle svelano un quadro complesso e preoccupante. Il comandante Pasquale Russo, in esclusiva con BariToday, traccia i contorni di questa battaglia per la legalità nei primi cinque mesi dell’anno, evidenziando come il contrasto al crimine sia più che mai una priorità.

Dall'utilizzo illecito dei crediti d'imposta al contrabbando di sigarette nei circoli ricreativi e 'a domicilio'. Il comandante della Guardia di Finanza di Bari, Pasquale Russo, traccia con BariToday un quadro delle attività delle Fiamme gialle nei primi cinque mesi dell'anno in occasione del.

