Dal Pd fuggono anche i volontari | dopo 73 anni annullata la Festa dell’Unità nella storica sezione rossa di Fiesole

Lascia ormai solo ricordi di un passato glorioso. Dopo 73 anni, la Festa dell’Unità di Fiesole, simbolo di socialità e partecipazione, si è vista cancellata, con i volontari che fuggono e la storica sezione rossa che svanisce. Un momento di grande tristezza per un appuntamento che, fino a ieri, attirava migliaia di persone e un entusiasmo condiviso. Ma tutto questo...

"La nostra Festa negli ultimi anni ha messo in fila record di presenze e incassi. È l'unica festa nel panorama fiorentino che complessivamente accoglie circa 15mila persone, che ogni sera schiera oltre 50 volontari, che dà da mangiare a 400 persone a sera e offre loro l'occasione di stare nella location più bella del mondo, godendo del fresco e di un programma di eventi di trenta sere consecutive – scrivono gli organizzatori – Ma tutto questo non si realizza a caso, ha un prezzo altissimo ". Da qui la decisione di annullarla, dopo 73 anni: l a storica Festa de l'Unità a Fiesole, sulle colline fiorentine, non si terrà nel consueto formato per mancanza di volontari.

