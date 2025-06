Dal Messico - Milan Jovic sempre più a un passo dal Cruz Azul | i motivi della scelta

Dal Messico, Milan Jovic si avvicina sempre più al Cruz Azul, lasciando intravedere un futuro nuovo e stimolante. Dopo aver attirato l’interesse di club come Besiktas e Real Betis, la scelta sembra ormai definitiva: il talento serbo sta per vestire la maglia del club messicano. Ma quali sono i motivi dietro questa decisione? Scopriamoli insieme, perché il suo passaggio segna un capitolo emozionante nella sua carriera e nel calcio internazionale.

Il Cruz Azul punta Jovic: forti contatti e incontro fra le parti, decisione finale del Milan | Calciomercato - Il calciomercato è ancora in fermento e il Cruz Azul si fa avanti per Luka Jovic, con forti contatti e incontri tra le parti.

«Jovic lascia il Milan, offerta del Cruz Azul in Messico. Il giocatore sembra convinto di andare» Di Marzio Vai su X

Il Milan ha deciso di non attivare l'opzione di rinnovo presente nel contratto di Luka Jovic Per l'attaccante serbo ora si aprono due nuove possibili destinazioni: secondo la Gazzetta dello Sport i messicani del Cruz Azul e i brasiliani del Botafogo sono i c Vai su Facebook

