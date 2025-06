Dal Lipsia al Colonia | l’Atalanta rimane in Germania anche per la seconda amichevole della preseason

Dal Lipsia al Colonia, l'Atalanta conferma il suo impegno in Germania anche per il secondo test della preseason 2025/2026. Dopo la sfida con il Lipsia del 2 agosto, i nerazzurri si preparano ad affrontare il 1. FC Köln al RheinEnergieStadion di Colonia, un'occasione per testare forze e strategie in vista della nuova stagione. Dopo la retrocessione del 2024, il Colonia è pronto a risalire le classifiche, e questa partita sarà un passo importante nel loro percorso di rinascita.

Dopo quello con il Lipsia del 2 agosto, si disputerĂ in Germania anche il secondo test-match internazionale della preseason 20252026 dell'Atalanta. Sabato 9 agosto la formazione di mister Juri? si misurerĂ infatti con il Colonia (1. FC Köln, la denominazione in tedesco). SarĂ il RheinEnergieStadion di Colonia a ospitare l'amichevole (calcio d'inizio alle 15.30). Dopo la retrocessione sofferta nel 2024, il Colonia è prontamente tornato in Bundesliga, il massimo campionato nazionale germanico, ottenendo la promozione al termine dell'ultima stagione grazie al primo posto conquistato nella 2. Bundesliga, dove in classifica ha preceduto di due punti l'Amburgo e di tre punti l'Elversberg.

