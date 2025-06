Dal Giappone agli Usa il tour della Bufala Dop fa tappa a New York

Da Giappone a USA, il tour della Bufala Dop conquista New York! Oltre 10.000 chilometri percorsi in due settimane, portando con sé il sapore autentico dell’Italia. La Mozzarella di Bufala Campana Dop si fa ambasciatrice di eccellenza, incontrando appassionati e professionisti del settore in un evento che celebra le eccellenze gastronomiche internazionali. La nostra storia di gusto continua, pronta a conquistare nuovi cuori e palati nel mondo.

Oltre 10mila chilometri percorsi in due settimane da un capo all'altro del mondo. La Mozzarella di Bufala Campana Dop continua il suo tour di promozione internazionale e dal Giappone, dove il Consorzio di Tutela ha partecipato alla missione della Commissione Ue, approda al "Summer Fancy Food" di.

