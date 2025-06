Dal campo rom al lungomare per rubare poi si danno alla fuga | inseguimento da film a Ostia

Un inseguimento da film a Ostia ha portato all’arresto di una coppia sospettata di aver commesso una serie di reati tra cui rapina e furto aggravato. Dalla tentata fuga dal campo rom al lungomare, i due hanno messo in atto azioni pericolose, tentando di sfuggire alla polizia in un’epica corsa che ha catturato l’attenzione dei cittadini. La vicenda si conclude con l’arresto, ma il mistero su altri possibili coinvolgimenti rimane ancora irrisolto.

Ostia, 24 giugno 2025 – Sono gravemente indiziati dei r eati di rapina, furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito, resistenza e violenza a pubblico ufficiale l’uomo e la donna arrestati dalla Polizia di Stato a seguito dei fatti accaduti ad Ostia poco più di due settimane fa. La coppia aveva p reso di mira l’auto di una famiglia americana parcheggiata lungo il litorale. Dopo essersi guadagnati l’accesso all’abitacolo forzando i vetri dei finestrini, avevano saccheggiato bagagli ed effetti personali tra dispositivi elettronici, passaporti e carte di credito. La scena non è sfuggita a d ue agenti liberi dal servizio, che li hanno sorpresi in flagrante mentre percorrevano quel tratto di strada a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ostia - campo - lungomare - rubare

Ostia, ruba delle borse da un’auto parcheggiata sul lungomare - Roma, 12 maggio 2025 - Un 62enne di origini calabresi è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Ostia per furto su autovettura.

Dal campo rom al lungomare per rubare, poi si danno alla fuga: inseguimento da film a Ostia; Ladri rompono il finestrino del camper in sosta per svaligiarlo.

Dal campo rom al lungomare per rubare, poi si danno alla fuga: inseguimento da film a Ostia - Ostia, 24 giugno 2025 – Sono gravemente indiziati dei reati di rapina, furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito, resistenza e violenza a pubblico ufficiale l’uomo e la donna arrestati da ... Da ilfaroonline.it

Ostia: sorpresi a rubare in auto di turisti sul lungomare, tre arresti - Stavano "ripulendo" l'auto di tre turisti russi arriva ad Ostia a godersi il mare, quando sono stati sorpresi e arrestati dagli agenti del Commissariato del Lido. romatoday.it scrive