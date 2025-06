Dai pescatori a Brigitte Bardot | la storia tra le righe dello stile marinière

Dalla sua nascita tra i pescatori alle passerelle di moda, la marinière ha attraversato secoli e stili, diventando simbolo di eleganza senza tempo. Un viaggio affascinante attraverso le onde della storia che ci invita a riscoprire il suo fascino intramontabile. Questa estate, non cambiare: stessa spiaggia, stessa marinière, perché alcune icone sono destinate a rimanere indelebili. La storia della marinière è...

Per quest'anno, non cambiare: stessa spiaggia, stessa marinière. La maglia a righe bianche e blu infatti non smette di affascinarci, estate dopo estate. La ritroviamo in tutto il suo splendore come capo must dell'estate 2025, ma la sua storia parte da molto lontano, per l'esattezza dal Medioevo e attraversa, onda su onda, i secoli e i costumi. Dalla marina militare al cinema, da Coco Chanel a Jean Paul Gaultier: la storia della marinière è scritta tra le sue righe. Quando nasce la maglia a righe marinière. Non capita spesso, nella storia della moda, di conoscere con esattezza la "data di nascita" di un capo d'abbigliamento.