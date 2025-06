Dagli studi in ingegneria in Iran al ristorante aperto a Napoli Rozita | Vi faccio conoscere un pezzo della mia terra

Dagli studi di ingegneria in Iran al cuore pulsante di Napoli, Rozita Shoaei ha trasformato il suo sogno in realtà aprendo Soraya, un angolo di Persia nel Sud Italia. La sua storia è un viaggio di passione, resilienza e amore per le radici culturali, che si riflette in ogni piatto e in ogni gesto gentile. Con un sorriso e un tè caldo, Rozita ci invita a scoprire un pezzo di Iran senza lasciare Napoli...

"Cara ti aspetto! Comincio a preparare il tè." scrive su WhatsApp Rozita Shoaei, iraniana che da 28 anni vive a Napoli che concilia l'attivismo politico alla gestione di Soraya, ristorante persiano. Quel messaggio premuroso lascia intuire la natura gentile di Rozita che, sorridente, accoglie.

