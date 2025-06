Dagli Europei di Roma ai Mondiali di Tokyo | la nuova sfida di Federico Riva

Dagli Europei di Roma ai Mondiali di Tokyo, Federico Riva si prepara a conquistare nuovi traguardi. Nella nuova puntata di Sprint Zone, il mezzofondista azzurro racconta il suo percorso di rinascita e ambizione, tra sfide e successi. A soli 24 anni, Riva ha scelto di allenarsi tra Sudafrica e Svizzera, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Scopri come il talento romano si sta preparando a scrivere il suo futuro sportivo.

Nella nuova puntata del martedì di Sprint Zone, ospite il mezzofondista azzurro Federico Riva, protagonista assoluto del 2024 con: Finale agli Europei di Roma sui 1500 metri Semifinale alle Olimpiadi di Parigi Il 24enne romano ha dato una svolta alla propria carriera entrando in un gruppo di allenamento internazionale e preparandosi in altura tra Sudafrica e Svizzera. Dopo una stagione indoor condizionata da un infortunio, è arrivata l'esplosione nella stagione all'aperto con: Record personale negli 800 Record italiano nel miglio (1609m) Seconda miglior prestazione italiana di sempre nei 1500 metri Dopo aver rappresentato l'Italia ai Campionati Europei a squadre di Madrid, Federico Riva si prenderà una pausa per ricaricare le energie in vista del grande obiettivo stagionale: la finale ai Mondiali di Tokyo 2025!