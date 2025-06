Da sogno a incubo | lo sposo litiga con la futura suocera matrimonio annullato ad Alghero

Da sogno a incubo: il matrimonio ad Alghero si trasforma in un dramma. Un episodio improvviso di violenza tra lo sposo e la futura suocera, scaturito da dissapori organizzativi, ha portato all’arresto del 36enne e all’annullamento delle nozze. Una vicenda che dimostra come anche i momenti più attesi possano precipitare nel caos. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile storia.

Doveva essere una festa per celebrare le nozze imminenti, ma nella villa affittata ad Alghero è scoppiata una rissa tra lo sposo e la futura suocera legata ad alcuni problemi organizzativi. All’arrivo dei carabinieri, il 36enne avrebbe prima tentato di baciarli, poi ha reagito con violenza ed è stato arrestato. Le nozze, previste per il giorno dopo, sono saltate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sposo - futura - suocera - alghero

Prima alzano il gomito, poi litigano per il catering: promesso sposo arrestato dopo una rissa con la futura suocera - una giornata da incubo che nessuno dimenticherà. La festa di nozze, promessa di felicità, si è trasformata in un tragedia quando, tra alcool e tensioni, il promesso sposo ha perso il controllo, scagliandosi contro la futura suocera.

Una festa prematrimoniale ad #Alghero finisce male: lo sposo e la suocera fanno a botte, lui viene arrestato e le nozze vengono annullate Vai su X

Una festa prematrimoniale ad #Alghero finisce male: lo sposo e la suocera fanno a botte, lui viene arrestato e le nozze vengono annullate Vai su Facebook

Da sogno a incubo: lo sposo litiga con la futura suocera, matrimonio annullato ad Alghero; Follia alla festa prima delle nozze: rissa tra lo sposo e la suocera, il matrimonio salta e lui viene arrestato; Rissa con la futura suocera, sposo arrestato e matrimonio saltato ad Alghero.

Da sogno a incubo: lo sposo litiga con la futura suocera, matrimonio annullato ad Alghero - Doveva essere una festa per celebrare le nozze imminenti, ma nella villa affittata ad Alghero è scoppiata una rissa tra lo sposo e la futura suocera legata ... Lo riporta fanpage.it

Litiga con la suocera prima delle nozze, arrestato lo sposo: “Prima ha provato a baciare i carabinieri, poi ha tentato di rubargli la pistola” - Prima ha tentato di baciare i carabinieri intervenuti, poi li ha aggrediti. Da ilfattoquotidiano.it